Zardzewiała strona Polski

JĘDRZEJ DUDKIEWICZ: Ciągle słyszymy, że Polska się rozwija, a PKB rośnie. Tymczasem Pan opisuje zapaść mniejszych miejscowości. Skąd ten kontrast?

MAREK SZYMANIAK: Poziom życia w Warszawie, Trójmieście, Krakowie czy Poznaniu jest dziś pewnie porównywalny do miast na Zachodzie. W mniejszych, które opisuję, wygląda to zupełnie inaczej. Gdy zestawimy Prudnik z położonym niedaleko Wrocławiem, okaże się, że jakość życia w nich dzieli przepaść. Widać to zresztą w statystykach – Warszawa z okolicznymi gminami osiągnęła 160 proc. średniej unijnego bogactwa, a już pozostała część Mazowsza ma wskaźnik 63 proc. Są całe regiony, jak lubelskie czy warmińsko-mazurskie, które ledwie dobiły do 50 proc. średniej UE. Przed dojściem PiS do władzy narracja była taka, że za nami złote ćwierćwiecze w historii Polski, ale uwaga skierowana była na wielkie miasta. Rozwijały się one...