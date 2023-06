Polska patodeweloperka. Czy do życia potrzebne jest własne mieszkanie?

JĘDRZEJ DUDKIEWICZ: Mamy kryzys mieszkaniowy?

DR ŁUKASZ DROZDA: Tak, ale nie jest to nowe zjawisko. Nigdy nie mieliśmy porządnie rozwiązanych problemów mieszkaniowych, zawsze występowały deficyty. Co prawda po raz pierwszy w historii jest mniej więcej tyle mieszkań, ile gospodarstw domowych, ale część z nich ma więcej niż jeden lokal, do tego dużo można by mówić o ich kiepskiej jakości technicznej i nie najlepszym rozmieszczeniu pomiędzy miastem i wsią. W praktyce jest więc duży niedostatek, a coraz więcej osób trafia w dziurę systemową: nie stać ich ani na kredyt czy wynajem, ani nie mają szans na wsparcie publiczne. Jakby tego było mało, pojawiło się około miliona ludzi szukających schronienia przed wojną, co powoduje, że sytuacja właścicieli mieszkań, którzy decydują się je wynajmować, jest jeszcze lepsza, a to skłania do podnoszenia cen...