Nie jesteś szmatą. Nikt nie jest. O rekolekcjach w Toruniu

Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich w Toruniu miały formę przedstawienia teatralnego zawierającego scenę, w której mężczyzna stosuje przemoc i poniża kobietę – zdzierając z niej spodnie, zakuwając w obrożę, bijąc, zamykając w klatce i wyzywając ją od „dziwek” i „kundli”.

Większość słusznych głosów oburzenia skupia się na tym, że młodzież nie powinna być narażona na oglądanie scen przemocy z wyraźnie seksualnym podtekstem, nawet jeśli to tylko przedstawienie. Jest oczywiste, że może to spowodować więcej szkód psychicznych i duchowych, niż jakiegokolwiek pożytku. Organizator rekolekcji – Wydział Katechetyczny diecezji toruńskiej –przeprosił za to, co się stało, tłumacząc się, że za formę wydarzenia odpowiadała zaproszona grupa świeckich ewangelizatorów, z którymi natychmiast zaprzestano współpracy.

Szkodliwość rekolekcyjnego przedstawienia nie ogranicza się jednak do...