Nerwowe ruchy rektora KUL

Na początku września poręczył on za Margot, aresztowaną aktywistkę LGBT+. Rektor odciął się wówczas od poglądów ks. Wierzbickiego, zaznaczając jednocześnie, że „w kwestiach związanych z LGBT+ Uniwersytet w pełni utożsamia się ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski”.

Niespodziewanie 29 września Kolegium Rektorskie przekazało „treść wypowiedzi medialnych ks. Wierzbickiego” do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, nie podając jednak, o które wypowiedzi chodzi. Ten zaskakujący ruch (i formalnie niejasny, gdyż to rzecznik dyscyplinarny na wniosek rektora bada daną sprawę i ewentualnie przekazuje ją do komisji dyscyplinarnej, a wśród uczelnianych instytucji nie ma „Kolegium Rektorskiego”) wywołał protesty w środowisku naukowym. List w tej sprawie opublikowało 12 czynnych i emerytowanych profesorów KUL, a współpracę z uczelnią zerwał były rektor ks. Andrzej Szostek.

Dopiero 4 października dowiedzieliśmy się, że badane są wypowiedzi krytykujące dokument episkopatu na temat LGBT+. Chodzi zatem o obronę jego głównego autora – bp. Józefa Wróbla, również profesora KUL. ©℗