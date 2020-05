Nasze majowe wybory

Na prawne zawiłości, na spory o konstytucyjność podejmowanych decyzji spogląda podejrzliwie, jako na manewry w walce, w której obu stronom chodzi o władzę. Jednej o to, by ją utrzymać, drugiej, by ją zdobyć. I „Zwykły Kowalski” myśli, że to go przecież nie dotyczy. Podejrzewam też, że „Zwykły Kowalski” ogląda w telewizji te programy, w których znajduje potwierdzenie swego nastawienia. Albo z obrzydzeniem patrzy na Senat, opozycję, sędziów, Hołownię i Kidawę-Błońską, albo na Jarosława Kaczyńskiego, PiS, obecny rząd i na całą Zjednoczoną Prawicę. Podejrzewam też, że dla „Zwykłego Kowalskiego” mniejsze znaczenie mają nawet bardzo ważne słowa, bo według starej zasady „mów pan do ręki” dla niego naprawdę liczy się konkretna jego korzyść. Kiedy korzysta, jest zadowolony.

Wiem, że świat się nie składa wyłącznie ze „Zwykłych Kowalskich”, lecz poważnym błędem byłoby ich nie doceniać....