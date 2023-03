Mojżesz chwilowo bezimienny

Brak imienia narratora w narracji pierwszoosobowej nie jest zjawiskiem zaskakującym. Większość Księgi Powtórzonego Prawa stanowi przemowa Mojżesza, nic więc dziwnego, że na jego imię natkniemy się w niej sporadycznie. Tymczasem w porcji Tory przypadającej na zeszły tydzień (przypomnijmy, że jesteśmy jeszcze w Księdze Wyjścia i Izraelici pod wodzą Mojżesza przecierają pustynne szlaki) – jego imię też nie pada. Dlaczego?

Odpowiedź komentatorzy odnajdują w bieżącym fragmencie. Kiedy Nasz Nauczyciel, po czterdziestodniowej nieobecności, wraca do obozu, niosąc tablice Dekalogu, czeka nań przykra niespodzianka: złoty cielec. Po rozbiciu tablic, starciu na proch idola i wydaniu dyspozycji zbrojnym lewitom, Mojżesz potrzebuje jeszcze nocy, by ochłonąć. Nazajutrz „zwrócił się Mojżesz do Wiekuistego, i rzekł: »O, zgrzeszył lud ten grzechem wielkim, zrobiwszy sobie bogi złote. A teraz,...