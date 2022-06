Moby Dick: Powrót białego wieloryba

Pierwszy zapisany ślad Wieloryba pochodzi z grudnia 1850 r. Herman Melville prosił w liście do swojego wydawcy, żeby ten przysłał mu „50 szybko piszących młodzieńców”, bo nie może nadążyć z zapisywaniem kolejnych rozdziałów swojej najnowszej powieści. Dziwny żart, szczególnie w przypadku człowieka, którego można posądzać o wiele, ale nie o poczucie humoru. Pół roku później w Londynie i Nowym Jorku ukazał się „Moby Dick”, powieść, która już na zawsze odmieniła oblicze literatury. Niestety (przede wszystkim dla samego Melville’a), jeszcze przez kilka dekad nikt o tym nie wiedział.

Publikację „Moby Dicka” większość biografów Melville’a uznaje za punkt przełomowy w jego życiu. Dlatego też wszystko, co było wcześniej, traktowane jest jako zapowiedź powieści o Wielorybie, a wszystko, co spotkało go później, odczytuje się jako konsekwencje powołania do życia tego monstrum.

...