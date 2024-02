Niektórzy przeczesują plaże całego świata, by je znaleźć. Najcenniejsze „syrenie łzy” kosztują tysiące dolarów

– Wielu kolekcjonerów, sam się do nich zaliczam, twierdzi, że te klejnoty oceanu same znajdują swoich właścicieli. Przeczesywanie plaży krok po kroku wprowadza człowieka w stan zbliżony do transu. To rodzaj medytacji, który pozwala pogodzić się z coraz szybciej uciekającym czasem – zwłaszcza gdy dobija się do osiemdziesiątki. W ten sposób możemy być blisko natury, a jednocześnie wygrzebywać z piasku coś, co sami wyprodukowaliśmy. Coś, co wiele lat temu było zapewne zwykłym odpadkiem, teraz jest nam zwracane przez ocean w znacznie piękniejszej formie, niemalże jako dzieło sztuki – tłumaczy.

Beachcombing, czyli po polsku właśnie „przeczesywanie plaży”, o którym wspomina La Motte, ma w kulturze anglosaskiej długą i bogatą tradycję. Jako jeden z pierwszych słowa tego użył amerykański pisarz Herman Melville w debiutanckiej powieści „Taipi” z 1846 r. W tej dość podkoloryzowanej autobiograficznej historii śledzimy losy dwóch marynarzy, którzy mieli dość pracy ponad siły pod komendą bezwzględnego kapitana – postanowili więc uciec ze statku i zamieszkać wraz z tubylcami na jednej z wysp południowego Pacyfiku. Przez wiele miesięcy (w przypadku samego Melville’a było to kilka tygodni) żyli przy plaży, łowiąc ryby i kraby, jednocześnie korzystając z tego, co ocean wyrzuci na brzeg. Jednak nawet pobyt w tropikalnym raju może stać się męczący – wtedy wystarczy zaokrętować się na jeden z przepływających w okolicy europejskich bądź amerykańskich statków i wrócić do domu.

W połowie XIX wieku takich morskich autostopowiczów można było spotkać wszędzie w południowej Azji i Oceanii – szacuje się, że pod koniec epoki żaglowców mogło być ich nawet kilka tysięcy. Słowo beachcombers, jak ich wtedy nazywano, oznaczało pacyficznego wagabundę, protohipisa, który w poszukiwaniu wolności zdecydował się żyć na dalekich obrzeżach zachodniej cywilizacji (swoją drogą to wielki temat w prozie Melville’a, u którego życie na statku zawsze wiąże się z opresją, co z kolei budzi w prostych marynarzach rewolucyjnego ducha). Jednak wraz z postępującą globalizacją takich enklaw ubywało, a sami „przeczesywacze” coraz częściej zamieniali się w drobnych handlarzy albo korporacyjnych agentów, którzy z kolei często pojawiają się w o pół wieku młodszej prozie Josepha Conrada.