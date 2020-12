Miłosny dżihad

Bojówki hinduskich fanatyków polują na muzułmanów, którzy ich zdaniem dybią na hinduskie dziewczyny. Chcą je zbałamucić, wziąć za żonę i zmusić do przejścia na islam, a ostatecznie doprowadzić do tego, by muzułmanów w Indiach żyło więcej niż hindusów. Bojówkarze nazywają to „miłosnym dżihadem”.