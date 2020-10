Ludzie, którym zależy

Początkowo miało się spotkać przynajmniej małe grono. W sali krakowskiego Herbewa, przy wysokich standardach bezpieczeństwa, z dwoma metrami odstępu między miejscami, szczególnymi procedurami przygotowania posiłków itp. – reszta uczestników miała się połączyć zdalnie. Ale choć w Krakowie jeszcze nie było czerwonej strefy, to już było widać, co się dzieje. Ostatecznie IX Zjazd Klubów „Tygodnika Powszechnego”, odbył się w dniach 9-11 października w stu procentach online. I był to bardzo dobry zjazd. Co nie znaczy, że forma online może zastąpić spotkanie w realnej przestrzeni. Ale ponieważ Kluby miały już za sobą osiem normalnych zjazdów, ten mógł być tak udany.

W ciągu 13 lat istnienia Klubów „TP” w Polsce, a także poza Polską, powstało ich 31: w Berlinie, Białymstoku, Bielsku-Białej, Brukseli, Bydgoszczy, Chojnicach, Gliwicach, Grudziądzu, Katowicach, Kędzierzynie-Koźlu,...