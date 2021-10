Gdzie znaleźć sztukę i po ile

Podczas tegorocznej, jedenastej edycji Warsaw Gallery Weekend (od 30 września do 3 października) można było obejrzeć 33 wystawy specjalnie z tej okazji zorganizowane w 31 galeriach. Większość ekspozycji pozostanie czynna do listopada. To największa, jeżeli chodzi o skalę, impreza poświęcona sztuce współczesnej w Polsce.

Początkowo była pospolitym ruszeniem młodych marszandek i marszandów, by łącząc siły dotrzeć do szerszego odbiorcy. Z czasem coraz bardziej się profesjonalizowała i z demokratycznie zarządzanej inicjatywy stała się sprawnie działającą instytucją prowadzoną przez specjalnie w tym celu stworzoną spółkę. Na jej przykładzie dobrze widać też, jak zmieniło się życie artystyczne w Polsce i jego instytucjonalne otoczenie. Podkreślają to organizatorzy, wydając z okazji tegorocznej edycji Weekendu książkę pod znamiennym tytułem-deklaracją „Tu jest sztuka”,...