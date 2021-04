Lot nad Marsem

To historyczny moment. 82 lata po pierwszym locie śmigłowca, pilotowanego w meloniku przez Igora Sikorskiego, lotnictwo dotarło do innego świata. Nie był to pierwszy pozaziemski lot – w 1985 r. radziecki balon poleciał na Wenus – ale pierwszy całkowicie kontrolowany. Agencja lotnictwa cywilnego ICAO nadała marsjańskiemu kraterowi Jezero kod cywilnego lotniska – JZRO.

Dotąd nie było pewne, czy da się stworzyć pojazd zdolny do autonomicznego lotu w atmosferze sto razy rzadszej od ziemskiej. Sukces otwiera drogę do nowych sposobów badania obcych światów. Dron Dragonfly ma w 2032 r. wzlecieć na Tytanie.

Ale to ten drugi eksperyment może dać człowiekowi przyszłość w kosmosie. Instrument MOXIE przetworzył marsjański CO2 na tlen. 5 gram, dość by człowiek oddychał 10 minut. Podobne urządzenia mają pozwolić kiedyś astronautom oddychać pełną piersią, bez taszczenia powietrza z Ziemi. W kosmosie, jak w samolocie, dobrze podróżować bez zbędnego bagażu. ©

Czytaj także: Łazik Perseverance ma poszukać śladów życia. Ale nawet jeśli ich nie znajdzie, pomoże nam zrozumieć fundamentalne procesy zachodzące na planetach. Także na naszej.