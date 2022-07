Lamża o Teleskopie Webba: pierwsze foty za płoty

Zdjęcia sycą nasze oczy i na nowo przypominają, jaki ten kosmos jest wspaniały, ale spróbujmy oddać cesarzowi, co cesarskie, i zastanowić się, co z tych zdjęć właściwie wynika. Bądź co bądź, ta ważąca 6 ton zabawka za 10 miliardów dolarów to instrument naukowy.