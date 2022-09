Łąka Powszechna zakwitła w Krakowie

To już trzecia odsłona tej akcji, tym razem jednak w szczególnych okolicznościach. Było to nieco ponad miesiąc po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy wszyscy wciąż szukali swojej roli w tym, co się działo. A co to było? Bezprecedensowa, niepowstrzymana, dla wielu wręcz niespodziewana fala międzyludzkiej solidarności. Solidarność z Ukraińcami i Ukrainkami widoczna była także w przestrzeniach publicznych – podczas demonstracji, koncertów charytatywnych czy po prostu – gdy ktoś wywiesił w oknie barwy Ukrainy. My także przyłączyliśmy się do rozpościerania ukraińskich flag, wysiewając na ich wzór duże łąki w trzech miastach – w tym w Krakowie, pod okiem redakcji „Tygodnika”. Mamy nadzieję, że 55 tysięcy niebiesko-żółtych łączek także odrobinę upiększyło tę pełną niepewności, ale też dobroci i współczucia wiosnę 2022 roku.

Często symbole narodowe są abstrakcyjne, odnoszą się do żywiołów czy cnót. Tymczasem jako osoby zajmujące się krajobrazem mamy wrażenie, że flaga Ukrainy jest niczym widok z okna na błękitne niebo i złote zboże. Mamy nadzieję, że kwiaty wysiane w tych kolorach sprawiły, że nasi goście poczuli się u nas trochę jak u siebie w domu.