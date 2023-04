Komu zawdzięczamy oko

Możliwość rozejrzenia się, dostrzeżenia niebezpieczeństwa i lokalizowania pożywienia z oddalenia ułatwiły życie naszym przodkom. Tak złożony narząd zmysłu jak oko nie mógł jednak pojawić się nagle – musiał wyłaniać się stopniowo, a wystąpienie kilku etapów wciąż trudno wyjaśnić.

Zespół Matthew Daugherty’ego z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego porównał geny odpowiedzialne za działanie oka u różnych grup zwierząt. I doniósł w „PNAS” , że białko IRBP, kluczowe dla działania fotoreceptorów kręgowców, miało swój początek w genie należącym do bakterii.

Do przejęcia genu bakterii przez jednego z przodków wszystkich żyjących kręgowców mogło dojść ponad 500 mln lat temu w procesie tzw. poziomego transferu genów. Mówi się o nim, gdy część materiału genetycznego organizmu przeskakuje do genomu innego osobnika (nawet pochodzącego z innego gatunku), np. przy okazji infekcji (bakterią, wirusem czy grzybem). Wiedzieliśmy już, że różne niefunkcjonalne fragmenty DNA to pozostałości po takich transferach – okazuje się jednak, że możemy im zawdzięczać także kluczowe innowacje.©