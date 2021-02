Kłopoty z Marią

Papież zdecydował, że dzień 29 lipca – obchodzony dotąd w Kościele jako wspomnienie św. Marty – będzie wspomnieniem obowiązkowym również jej rodzeństwa: Marii i Łazarza (bohaterów znanych z ewangelii). Do tej pory czczono w liturgii tylko św. Martę, gdyż Kościół katolicki przez wieki utożsamiał jej siostrę Marię z Marią Magdaleną, a ta ma już osobne święto w kalendarzu rzymskim (22 lipca). Dodanie do kalendarza dnia poświęconego Marii, Marcie i Łazarzowi spowodowałoby, że Maria byłaby wspominana dwukrotnie. Tymczasem Kościół wschodni i niektóre odłamy protestanckie od początku odróżniają obie postacie. Tak uczynił niedawno i Kościół katolicki. W dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniono, że wątpliwości co do tożsamości postaci z ewangelii „zostały rozwiązane podczas prowadzonych w ostatnich czasach badań”. Oznacza to, że decyzją Franciszka uznano obie...