Mówią, że w Krakowie zima potrwa jeszcze trzy lata. A co potem? No właśnie nie bardzo wiadomo. Logika jest taka, że z każdą kolejną nominacją było tylko gorzej. Nie ma żadnych dowodów na to, że po jednej zimie nie zjawi się następna. Plotka głosi, że klerycy w krakowskim seminarium mają specjalny kalendarz, w którym odkreślają kolejne dni zbliżające ich do przesilenia. Obawiam się, że to – niestety – tylko plotka. Jak się tak uważnie rozejrzeć, to nikt wiosny nie wypatruje. Nawet koledzy księża, skądinąd gorliwi wierzący, w to akurat nie bardzo wierzą.

Czuć powszechne zmęczenie. Słyszę od wielu osób, jak bardzo męczy je na przykład kościelny język. Kiedyś nie zwracały nań uwagi – był jaki był, można się było doń przyzwyczaić. Jeśli kaznodzieja nudził, przeczekiwało się homilię, a dalej liturgia biegła już swoim torem. Dziś coraz więcej osób czuje, że w takim rozmijaniu się...