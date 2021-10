Inflacja, czyli Polacy nadal nic się nie stało

Adam Glapiński lubi przemawiać. Niestety, bo rolą szefa banku centralnego jest mówić raczej mało i konkretnie niż dużo i kwieciście. Od czasu do czasu trafiają się także prezesi pokroju Alana Greenspana, byłego szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej, który mówił mało a do tego niekonkretnie. Wieść niesie, że jego obecna żona oświadczyny przyjęła dopiero za piątym razem, bo podczas czterech wcześniejszych nie zrozumiała, o co mu chodziło.

Mowa Adama Glapińskiego było stuprocentowo zrozumiała, co było jej największą słabością, bo akurat w tym przypadku podatnicy daliby wiele, by poczuć się choć przez chwilę tak błogo nieświadomymi jak ongiś przyszła małżonka prezesa Greenspana. Nie doznaliby dzięki temu przykrego déjà vu, że szef formalnie niezależnego od rządu NBP mówi do nich tym samym językiem politycznego dyskontu, który każdego dnia płynie z sejmowych ław i rządowych konferencji.

Jest to, co warto podkreślić, język wywołujący skurcz w głębi trzewi i przywołujący wspomnienia z dzieciństwa, gdy mama próbowała nas uspokajać, że nic złego się nie stało. Tamten ton wielu dorosłych kojarzy dziś złowrogo, jako zapowiedź problemów, które nieuchronnie spadną już za chwilę, przesuniętych jedynie w czasie o parę godzin siłą matczynej miłości. Oczywiście, nie wypada przypisywać prezesowi Glapińskiemu innych afektów niż te, którymi sam gotów jest obnosić się publicznie, na czele z przyjaźnią, jaką darzy od dziesiątków lat prezesa Kaczyńskiego. Historia ich znajomości to dowód, że każdy z nas nosi w tornistrze buławę jakiegoś prezesa, a prezes Kaczyński tak się do tego przyzwyczaił, że z noszenia za sobą rozmaitych artefaktów uczynił wręcz odpowiednik NATO-wskiego systemu identyfikacji „swój-obcy”. Nienoszący za prezesem, jako obcy (najczęściej Niemcy) są z automatu odsuwani jak najdalej od centrów decyzyjnych kraju. A stąd już blisko do konstatacji, że najlepszym dowodem polskości Prezesa Narodowego Banku Polskiego jest sam fakt pełnienia przez niego jakże odpowiedzialnej funkcji szefa NBP.

Patrioci mają oczywiście tę cechę, że mówiąc o ojczyźnie, popadają w patos. Niekoniecznie agrarny, spod znaku świerzopu, gryki i dzięcieliny, bo współczesność podsuwa bardziej adekwatne konteksty. Komunikując maluczkim plany banku centralnego można zatem rozkosznie posmyrać ich w poczucie bezpieczeństwa, przekonując, że stan polskich finansów jest tak dobry, że właściwie nie musimy pożyczać pieniędzy za granicą, bo to zagranica pożycza je nam, co w cudowny sposób zmienia cały polski dług publiczny w rodzaj fiskalnego kota Schrödingera. W tym przypadku kot nie może być oczywiście bardziej martwy niż żywy. Tego się nie robi kotu w PiS-ie. Zwłaszcza że sytuacja ekonomiczna w kraju zmierza zdaniem prezesa Glapińskiego w stronę przysłowiowego żyć nie umierać. Tak dobrze nie było ponoć w Polsce od czasu rozbiorów, z czego wynika jednoznacznie, że podczas rozbiorów poszło nam świetnie.

Ekonomiczni laicy będą oczywiście nie dostrzegać blasku bijącego od całości polskich spraw. Fiksacja wzroku koncentruje całą ich uwagę na przykrych detalach, jak choćby drożejące wszystko. Na szczęście Adam Glapiński podczas konferencji prasowej dał do zrozumienia, że nie będzie ulegać malkontentom, bo ma lepszych doradców. Na decyzję o niespodziewanej podwyżce stóp procentowych – po wielu miesiącach przekonywania, że nie ma takiej potrzeby – nie miał wpływu list byłych członków RPP i prezesów NBP. Stało się to co najwyżej za sprawą Ducha Świętego.

Niestety, nie wiemy, jakie cele inflacyjne stawia sobie w odniesieniu do polskiego złotego Trzecia Osoba Boska. Czy blisko Jej do założeń NBP, któremu inflacja zapewne uciekła spod kontroli podczas błogiego snu o ekonomicznej potędze Polski, czy raczej Turcji, gdzie bank centralny godzi się na 5 proc. – i dobija ona aktualnie do 20 proc.

Po konferencji prezesa Glapińskiego pewne jest tylko jedno. Partia rządząca ma bank centralny i nie zawaha się go użyć.