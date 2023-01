Historyk: 18 lat minęło, a polityką nadal rządzą Kaczyński i Tusk

STEFAN SĘKOWSKI: Czy III RP to już historia?

ANTONI DUDEK: Historia niezakończona. Mamy nawet dwa dowody personalne tej trwałości. To Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, którzy wtedy wkroczyli na scenę polityczną i mają się na niej świetnie do dziś. Dlatego wielu historyków uważa, że to nie jest jeszcze historia. Z kolei politolodzy rzadko uznają lata 90. za współczesną polską politykę. W efekcie to jest naukowa ziemia niczyja.

Dlaczego III RP stała się kukułczym jajem nauki?

Historycy lubią okresy zamknięte – ostatnim jest PRL, a w wymiarze globalnym „zimna wojna”. W przypadku politologów grzebanie się w historii najnowszej nie jest dobrze widziane, bo brak w niej tzw. teorii, która niestety zdominowała politologię. W rezultacie publikuje się prace naskórkowe, analizuje wyniki wyborów albo porównuje system partyjny do...