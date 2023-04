Grzybie, zjedz światło

Drożdże pozyskują energię do życia z fermentacji cukrów, czego produktami ubocznymi są chleb, wino i piwo. A gdyby tak nauczyć je korzystać ze światła?

Zadania podjęli się Autumn Peterson z Georgia Institute of Technology w Atlancie i współpracownicy. Rośliny do produkcji energii z dwutlenku węgla, wody oraz światła w procesie fotosyntezy wykorzystują skomplikowaną maszynerię białkową, w skład której wchodzi chlorofil. Badacze z Atlanty wykorzystali prostsze rozwiązanie pochodzące ze świata bakterii, które przekształcają światło w energię dzięki barwnikowi rodopsynie. Umieszczono go w drożdżowej wakuoli, gdzie zachodzi degradacja niepotrzebnych białek. Energia produkowana ze światła została wykorzystana do pompowania protonów do wakuoli, aby jej wnętrze było kwaśne – optymalne do degradacji. Drożdże wyposażone w rodopsynę żyją krócej, ale szybciej się namnażają, prawdopodobnie...