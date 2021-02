Głos o roli kobiet

ARTUR SPORNIAK: Czy zaskoczyła Panią propozycja wygłoszenia referatu na forum Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich?

ZUZANNA FLISOWSKA-CARIDI: Tak. Ale bardzo się z niej cieszę i doceniam to, że przewodniczący rady bp Adrian Galbas szuka nowych sposobów, by posłuchać o doświadczeniu kobiet.

Biskup napisał do mnie maila z zaproszeniem i poprosił, bym opowiedziała o swojej pracy dla Voices of Faith – inicjatywy, która dba o większą przestrzeń decyzyjną dla kobiet w Kościele. Poprosił również, żebym opowiedziała o niemieckiej drodze synodalnej, w pracach której uczestniczę, i skomentowała nową decyzję papieża Franciszka dopuszczającą kobiety do lektoratu i akolitatu. Spotkanie odbyło się online.

Zdaniem KAI powiedziała Pani, że temat kobiet będzie w Kościele coraz ważniejszy. W Polsce także?

Kobiety w Polsce mają mało do powiedzenia zarówno w swoich wspólnotach parafialnych, jak i odnośnie do decyzji dotyczących całego Kościoła. Narasta pęknięcie między tym, czego doświadczają, żyjąc w społeczeństwie, gdzie coraz częściej podejmują decyzje i są aktywne społecznie, a Kościołem, gdzie kobietom proponuje się ograniczone role określane przez kulturową tradycję.

Czytaj także: Papież zmienił prawo kanoniczne i od teraz kobiety mogą być ustanawiane stałymi lektorkami i akolitkami

Na przykład?

Kościół niechętnie widzi kobiety w roli liderek czy wykładowczyń.

Co Pani doradziła na forum rady?

Przede wszystkim poprosiłam, by rada naciskała biskupów, aby jak najszybciej wprowadzili do polskiego prawodawstwa kościelnego zmiany dotyczące akolitatu i lektoratu. Chodzi m.in. o zorganizowanie formacji dla kobiet, które czują powołanie do tych posług. Mówiłam też o potrzebie wspierania kobiet na uczelniach katolickich czy w radach parafialnych.

W Austrii Rady Kobiet mają wpływ na obsadzanie stanowisk w diecezjach. To możliwe u nas?

Każdy kraj ma własną drogę. Mam nadzieję, że Kościół w Polsce także kiedyś do tego dojrzeje. ©℗



ARCHIWUM PRYWATNE

ZUZANNA FLISOWSKA-CARIDI jest historyczką sztuki i teolożką, współzałożycielką Fundacji Tekla, która pomaga kobietom odkrywać ich powołanie w Kościele. Pracuje w międzynarodowej organizacji Voices of Faith.