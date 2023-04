Francja ma spokojne sumienie: rzeź żab outsource'uje do Indonezji

Siedem ton żabich udek pożarto w zeszły weekend w Vittel. To wychuchane uzdrowisko w Lotaryngii, dobrze wam znane z nalepek na butelkach mineralnej w eleganckich lokalach, liczy na co dzień ledwie parę tysięcy dusz, które bez pomocy z zewnątrz nie dałyby rady przerobić tak kolosalnej ilości płaziny. Nie były jednak same. Niektórzy moi bliscy świętowali w niedzielę dzień książki, naoglądałem się, jak internet długi i szeroki, zdjęcia Marilyn Monroe w ślicznym kostiumie kąpielowym i z egzemplarzem „Ulissesa” w dłoni. Cóż, podzielam to, co powiedziała przy okazji fotografce: że uwielbia brzmienie słów Joyce’a i czyta je sobie na głos, by jakoś się w nich połapać, ale to trudna rzecz i nie może czytać za dużo na raz. W moim kalendarzu pasibrzucha wypadał natomiast wielki festyn żabojada w Vittel właśnie, jedna z najważniejszych cyklicznych dat w kalendarzu francuskiej gastronomii.

