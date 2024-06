Film „Królestwo zwierząt”: ćwiczenie z empatii

Cailley i jego współscenarzystka Pauline Munier robią wiele, by ta dystopijna historia nie przenosiła nas w czasie. To wszystko dzieje się dzisiaj, w znajomych dekoracjach i dziwnie swojskiej atmosferze, co sprawia, że trudno o eskapizm: w takich przypadkach fantazjowanie przestaje być bezpieczne. Zwłaszcza kiedy demonizowane stwory wymykają się spod ludzkiej kontroli, zaczynają atakować i ukrywać się w nielicznych enklawach dzikości. Czyli w lasach, które teraz z powodów bezpieczeństwa zostają przed ludźmi zamknięte (ów zakaz też brzmi znajomo).

„Królestwo zwierząt” staje się w tym miejscu historią buntu przeciwko procedurom absurdalnym i okrutnym. A to, co w kinie grozy byłoby głównym źródłem lęku, czyli transformacja człowieka w zwierzę jako destrukcyjna ingerencja natury w ludzki porządek, we francuskim filmie jest przede wszystkim wyzwaniem rzuconym człowieczeństwu. Być może sformułowanym trochę powierzchownie w czasach posthumanistycznych czy transhumanistycznych debat, ale za to sugestywnym w swoim filmowym kształcie.

Na hybrydyczność obrazu składa się wiele gatunkowych składników: z body horroru (stopniowa przemiana w inny, niższy gatunek), fantastyki naukowej i ekologicznego manifestu („natura bierze odwet”) czy wreszcie z filmów o burzliwym dorastaniu (jako bolesnym odnajdywaniu siebie w nowym ciele). I najlepszy film Cailleya jest wtedy, kiedy nie romantyzuje zwierzęcości. François ciągle odczuwa więź z odmienioną Laną, pragnie ją odszukać i uratować przed opresyjnym systemem, ale nie mamy złudzeń – świat zwierzęcy nie jest już naszym światem i nigdy nim nie będzie. Harmonijne współistnienie byłoby możliwe pod warunkiem, że każda ze stron funkcjonowałaby na własnych prawach i szanowała odrębność tej drugiej, w czym na razie pobrzmiewa życzeniowość.

Najbardziej docenianym aspektem „Królestwa zwierząt” bywa jego strona wizualna, a zwłaszcza realistyczne przedstawienia zwierzęco-ludzkich ciał, co nie zawsze przekłada się na międzygatunkowe konfrontacje. Patrz: wątek człowieka ptaka, z którym zaprzyjaźnia się mutujący w drapieżnika nastolatek. Dobrze wypada na ekranie sama jego transformacja, te wszystkie skrywane przed światem zmiany w fizyczności, odruchach, w zmysłowej percepcji, gorzej natomiast z rozwiązaniami fabularnymi, które czasem zbyt baśniowo przedstawiają zasadniczy konflikt.

„Królestwo zwierząt” to kino, które w atrakcyjnym filmowo kostiumie usiłuje stawiać istotne dzisiaj pytania – o nasze relacje ze światem natury, a w szczególności ze zwierzętami, którymi też jesteśmy w biologicznym wymiarze. Choć przecież ofiarami wcale nie są tutaj zwierzęta, ale – niczym w baśniach – zamienieni w zwierzęta ludzie. W dużej mierze za karę za swoją pychę. I choć nadal przypominają istoty ludzkie, poluje się na nich i eksperymentuje w imię gatunkowej czystości. Co oczywiście uruchamia liczne metafory związane z władzą i wykluczaniem.