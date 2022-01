Edward Rozrzutny

20 grudnia 1970 r., po brutalnie stłumionym robotniczym powstaniu na Wybrzeżu, Edward Gierek objął władzę w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był to wyjątkowy moment. W relacjach Wschód-Zachód następowało odprężenie, w bloku wschodnim zdecydowano się na zwiększone inwestycje w przemysł lekki i artykuły konsumpcyjne, w Polsce w dorosłość wkraczało pokolenie powojennego „baby boomu”. Jego przedstawiciele mieli nadzieję na dobre i spokojne życie. Skończyło się to wszystko katastrofą gospodarczą i rewoltą Solidarności, która zachwiała całym systemem. Ale niezależnie od niej epokę Gierka, od jej początków do dnia dzisiejszego, ocenia się bardzo różnie – zazwyczaj przez pryzmat bieżących problemów.

Edward Gierek Superstar

To, co przeżywamy dzisiaj, nazwać można postmodernistyczną fazą pamięci o Gierku i jego czasach. W sporze o III RP i dziedzictwo PRL, jaki toczy...