Instrukcja obsługi „Resetu”, czyli jak Niemcami i Rosją uderzyć w Tuska

Emitowany od połowy ­czerwca w telewizji publicznej „Reset” ukazuje rzekomy przewrót, jakiego w 2007 r. dokonał Donald Tusk w stosunku do Rosji i Ukrainy. Wykazać się miał przy tym uległością wobec imperialnych zapędów Kremla, czego skutki obserwujemy dziś, w postaci ataku Rosji na Ukrainę. Tusk, dając zielone światło dla współpracy Unii Europejskiej z Rosją i blokując amerykańską tarczę antyrakietową, narażał wręcz polską rację stanu i europejski ład. To główne tezy dziennikarza Michała Rachonia i historyka Sławomira Cenckiewicza, podróżujących po świecie i rozmawiających z ekspertami oraz świadkami różnych wydarzeń. Aby je uwiarygodnić, autorzy ujawniają m. in. dokumenty z archiwum polskiej dyplomacji.

Dyskredytacja Tuska jest nieukrywaną intencją serialu, której trudno nie łączyć z powołaną w czerwcu komisją do spraw rosyjskich wpływów. Jej przewodniczącym, wedle doniesień...