Dominikanie wygłoszą kazania sprzed stuleci

Najsłynniejsze kazania głoszone w ciągu 800 lat istnienia zakonu przypomną w okresie Wielkiego Postu dominikanie z Wiednia. Wśród wybranych autorów znaleźli się następca św. Dominika bł. Jordan z Saksonii, wielki mistyk Johannes Tauler (którego za mistrza duchowego uważał Marcin Luter) czy wsławiony konfliktem z niemoralnym papieżem Aleksandrem VI Girolamo Savonarola, którego napomnienia wysyłane do Rzymu doprowadziły do ekskomuniki, a w końcu na szubienicę.

W średniowieczu przyjazd do miasta sławnego kaznodziei był wydarzeniem, o którym opowiadano długo wcześniej i długo potem. Kazania, trwające po kilka godzin, wygłaszano poza liturgią mszy, na ogół do ludzi zgromadzonych na rynkach miast – np. św. Jana Kapistrana w Krakowie w 1453 r. słuchało kilkanaście tys. osób [zob. więcej o tym kaznodziei w dziale Wiara]. Savonarolę, znanego w kulturze popularnej głównie z potępiania radości życia, współcześni porównywali do proroka Amosa ze względu na często powtarzane groźby potępienia za grzechy. Dominikanin zawsze podkreślał jednak, że miłosierdzie Boga gładzi najgorsze przewinienia pokutujących. Wiedeńscy bracia przypomną też kazania Cyrilla Rigi z XVIII w., Henri Lacordaire’a z XIX w. i zmarłego w 1980 r. Diego Goetza. Wszystkie teksty zostaną skrócone do ok. 20 minut. ©℗