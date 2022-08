Dlaczego talibowie zaatakowali Etiopię

Na początku sierpnia ogłoszono, że nowym ministrem od religii w tworzonym rządzie zostanie Mukhtar Robow, były emir somalijskich talibów, którego Amerykanie jeszcze kilka lat temu uważali za terrorystę i wyznaczyli za jego głowę nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów.

Pięćdziesięcioparoletni Robow należał wówczas do najważniejszych przywódców somalijskich talibów z partyzantki „Asz-Szabab”, co w języku arabskich znaczy po prostu „młodzież”, „młodzi”. „Młodzi” byli zbrojną armią Związku Sądów Szariackich, który na początku stulecia założyli muzułmańscy duchowni i sędziowie, by wzorując się na swoich afgańskich braciach w wierze, położyć kres wojnie domowej, bezkrólewiu i bezprawiu, panujących od początku lat 90., gdy po poprzedniej wojnie domowej i obaleniu prezydenta Somalia rozpadła się na udzielne księstwa watażków i rabusiów.

Pan od religii

„Sędziowie”, jak...