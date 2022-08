Al-Kaida wybiera przywódcę. Kto zostanie następcą Zawahiriego?

Po śmierci Ajmana az-Zawahiriego czas na wybór trzeciego emira międzynarodówki dżihadystów. Jeśli zostanie nim kandydat z Afryki, to będziemy mieć dowód na to, że to ona – a nie Hindukusz, ani Bliski Wschód – stała się głównym polem bitwy w światowej świętej wojnie.