Kongo: przeklęci wybawcy w błękitnych hełmach

Rozruchy i grabieże zaczęły się w poniedziałek, 25 lipca. Doszło do nich, gdy kilkusetosobowy tłum zaatakował biura magazyny ONZ w Gomie, stolicy wschodniej prowincji Kivu-Północ. Ponoć do szturmu podburzyli ludzi miejscowi działacze z młodzieżówki partii rządzącej Kongiem. W połowie lipca do Gomy ze stołecznej Kinszasy przyjechał marszałek Senatu Modeste Bahati Lukwebo. Na urządzonym w mieście wiecu mówił, że jeśli po prawie ćwierć wieku „błękitne hełmy” nie są w stanie zaprowadzić w Kongu pokoju i zapewnić bezpieczeństwa jego mieszkańcom, to „niech pakują manatki” i wracają skąd przybyli.

PODKAST JAGIELSKI STORY

Partyzancka grupa M23 zajęła miasto Banagana. Czy wojna nadal toczy się w imię etnicznych podziałów na Tutsi i Hutu? A...