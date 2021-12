Ostatnio – popatrzmy – władzom szkolnym srodze nie podobają się „Dziady”, grane właśnie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Boki można zrywać, gdy się patrzy, jak funkcjonariusze PiS-u, osadzeni na najwyższych szczeblach, z doskonałą, jakby pierwotną intuicją, ale i z jubilerską precyzją, rekonstruują historię naszego kraju. Tekst Adama Mickiewicza – co jest bardzo zadziwiające – jest zawsze tu aktualny, choć sam się o to nachalnie nie prosi. Aktualizuje go zawsze władza, taka bądź owaka. Zostawmy jednak Mickiewicza, żyjąc nadzieją, że jego pomnik nie zostanie uszkodzony przez nieznanych sprawców.

Obecnym władzom szkolnym niewiele się ze świata współczesnego podoba. Ów brak upodobania ma – to jasne jak słońce – zamaskować co najmniej tuzin lęków. Jak świetnie wiemy, strach nami rządzi i jest w tym ogrom polskiego smutku i niepotrzebnego – naszym zdaniem – oderwania...