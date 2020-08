Zasłodzeni

To powszechne przekleństwo świadomych rodziców. Moment, w którym dzieci po prostu zaczynają odmawiać jedzenia tego, co z całą pewnością jest zdrowe. Nie smakuje im, mówią, odrzucając kolejne propozycje, choć wszystko, co trafia na ich talerz, jest świeże, ekologiczne, nieprzetworzone. Po bliższym sprawdzeniu składników tego, co tak smakuje im w przedszkolu czy szkole, okazuje się, że jedyna różnica polega na zawartości cukru (często w postaci syropu glukozowo-fruktozowego z kukurydzy).

Dla poprawienia smaku dosładza się niemal wszystko, w pierwszym rzędzie oczywiście soki, nawet te opatrywane wielkim napisem „100 procent”. A dzieci, zanim się zorientują, wpadają w pierwsze w życiu uzależnienie – wcześniejsze i bardziej pierwotne od uzależnień związanych z kolekcjonowaniem kart z piłkarzami czy pokemonów, a później od gier komputerowych. Ale ten problem nie dotyczy wyłącznie...