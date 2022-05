De Foucauld: prostota, kontemplacja, wdzięczność

Zostań sierotą w wieku 6 lat. Strać wiarę w czasie edukacji szkolnej. W poszukiwaniu mocnych przeżyć wstąp do wojska. Zostań wyrzucony za brak dyscypliny i niemoralne prowadzenie się. Wstąp ponownie, by brać udział w walkach w Afryce. Wystąp z wojska i poznawaj Maroko, podróżując po kraju w przebraniu żyda. Nawróć się na wiarę ojców pod wpływem podziwu dla spotkanych pobożnych muzułmanów. Wstąp do trapistów. Odkryj, że to nie to. Z trudem i z kłopotami uzyskaj zgodę na wystąpienie i własną, ubogą, pustelniczą formę życia. Szukaj swojego miejsca najpierw w Palestynie, a potem w Algierii.

Napisz regułę dla wymarzonego zakonu, do którego za twojego życia nikt nie wstąpi. Mieszkaj ubogo wśród Tuaregów, modląc się w ciszy, próbując ich zrozumieć i być dla nich dobrym. Opracuj słownik tuaresko-francuski i przetłumacz na tuareski ewangelie. Głoś Tuaregom Jezusa, w ogóle ich nie nauczając, a jedynie się z nimi zaprzyjaźniając. Próbuj żyć w pokoju ze wszystkimi i zgiń podczas konfliktu zbrojnego, zastrzelony trochę przypadkowo, w zamieszaniu, przez nerwowego wojownika z plemienia wrogich ­Tuaregom Senussów.

Innymi słowy: całe życie idź za głosem, który rozbrzmiewa w twojej głębi i nie pozwala ci zadowolić się zwykłym, przeciętnym życiem, lecz pcha do poszukiwania czegoś większego. Idź nie zważając na żadne społeczne schematy. Ale bądź gotowy rozpoznać, że owo Największe i Nieskończone leży przed tobą w tym, co najprostsze, pozornie pozbawione znaczenia. W zwykłym chlebie kryje się boskość.©℗