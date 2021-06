Coraz więcej świeckich w strukturach Kościoła

Franciszek wielokrotnie apelował, by biskupi dzielili się odpowiedzialnością ze świeckimi – a zwłaszcza o to, by w struktury kościelne w większym stopniu angażowano kobiety. W krajach niemieckojęzycznych pojawia się coraz więcej odpowiedzi na ten apel.