Co było, co mogło być

Na wydanym właśnie albumie ­„Syphon” słychać muzykę dawną, ale odwołującą się do tradycji, których być może nie było. Słychać folk grany na instrumentach wydrukowanych w 3D. W czasach, kiedy tak wielu artystów studiuje stare traktaty i na ich podstawie ożywia imponującą muzykę mistrzów doby średniowiecza czy renesansu, Wojciech Rusin woli spekulować sam. Bardziej niż konkretne melodie czy brzmienia interesują go nasze skojarzenia, które im towarzyszą.

Stara się rzucić nowe światło na nasze relacje z muzycznym kanonem. Z tym, co już uznane, sprawdzone. Chętnie odwołuje się przy tym do świata architektury. Kiedy myśli o swoim procesie twórczym, do głowy przychodzi mu Giovanni Battista Piranesi – XVIII-wieczny architekt i rysownik, który nie tylko dokumentował, ale też poprawiał antyczne ruiny. – Jestem zafascynowany ideą klasycyzmu. Jego mitem uniwersalnego kanonu. Fascynuje...