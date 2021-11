Ciemności nie widzę

Pociąg relacji Kraków–Wrocław 12 km przed końcową stacją wjeżdża nieoczekiwanie na plan zdjęciowy „Mad Maxa”. Jest dawno po zachodzie słońca, a tu nagle jasno. Pochmurny i mglisty wieczór przestaje posłusznie otulać ciemnością krajobraz za oknami wagonu. Robi się żółto. Poza „Mad Maxem” przypomina to jeszcze scenę z „Blade Runnera 2049”. Bohater idzie tam przez postapokaliptyczne Las Vegas pełne rudego pyłu. Pod Wrocławiem jest podobnie, tylko tutaj zamiast pyłu krajobraz zanieczyszcza samo światło.

Ta scena wita mnie przy każdym wieczornym powrocie do rodzinnego Wrocławia. Źródłem surrealistycznej jasności jest Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach, które od 2012 r. należy do firmy Citronex. To 45 ha sztucznie doświetlanych szklarni – jedna z największych upraw w tej części Europy. W szklanych domach rosną pomidory – głównie czerwone, trochę żółtych. Tory...