Ukraina wraca do Chersonia: „Tak długo na was czekaliśmy”. Relacja i zdjęcia z wyzwolonego miasta

Głośna muzyka, tańce, okrzyki radości mieszające się ze łzami. Ludzie zebrani na centralnym placu Chersonia wymachują niebiesko-żółtymi flagami, obwiązują się nimi lub po prostu trzymają w rękach. Emocje buzują wśród w zebranych. Kierowcy trąbią. Grupa młodych ludzi tańczy do elektronicznej muzyki puszczanej z samochodu.

Każdy pojawiający się żołnierz wzbudza aplauz tłumu. Skandują: „Dziękujemy!” i „ZSU”, czyli Zbrojne Siły Ukrainy. Jedna kobieta mówi do drugiej: „Chyba nigdy się tak nie cieszyłam na widok policjanta”. Wojskowe samochody niemal oblepiają ludzie, chcący przybić piątki, a także wyrazić swoją wdzięczność każdej osobie w mundurze. Do żołnierzy co rusz ktoś podchodzi i pyta, czy może się przytulić. Objęcia są długie i szczere. „Tak długo na was czekaliśmy” – powtarzają kolejne osoby.

...