Blue Monday: jak przetrwać dzień, którego nie ma

Nie same sytuacje budzą w nas niepokój, ale to, jak je odbieramy” – zasada odkryta już przez stoików jest wskazówką, że kluczyk do szczęścia mamy gdzieś w sobie. Jak go znaleźć i używać? Poniżej kilka sugestii (do sprawdzenia, nie do przyjęcia na wiarę).

1. Uważaj na siebie. Uświadom sobie, co dla ciebie jest ważne, o co ci w życiu chodzi. Obserwuj, jakie myśli w tobie się rodzą, jakie uczucia, impulsy do działania, odczucia w ciele. Co je wzbudza. Jak są ze sobą powiązane. Jeśli sytuacja pozwala, nie reaguj na nie od razu, pobądź z nimi przez chwilę, niczego nie chwytając się mocno ani nie odrzucając gwałtownie – przewidując, na ile się da, konsekwencje działania, ku któremu się skłaniasz. Obserwuj bez napięcia, ale jak najczęściej, możliwie stale.

Taka uważność tworzy przestrzeń, w której iluzje – tworzone przez nas samych, przez innych albo przez nas...