„Biały szum” wchodzi na Netfliksa

Bohaterowie czarnej komedii „Biały szum” słowo „śmierć” odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki, jakby chcieli ją zagadać i zatupać. Nic dziwnego: ojciec rodziny, Jack (Adam Driver) na co dzień wykłada „nazizm dla zaawansowanych”, jego żona Babette (Greta Gerwig) zmaga się po cichu z tajemniczą chorobą, telewizja bombarduje niewesołymi newsami i nawet patchworkowa piątka dzieci zdaje się przedwcześnie dorastać ku śmierci. Na dodatek pewnego dnia pojawia się nad miastem toksyczna chmura, co zmusza bohaterów do ewakuacji i wywraca dotychczasowy porządek.

W takiej rzeczywistości, pod rządami Reagana i we władzy różnego rodzaju lęków, zapomnienie albo pocieszenie można odnaleźć jedynie w supermarkecie – choć jedzenie też zabija. I coraz częściej oferta informacji, rozrywki czy konsumpcyjnych dóbr przypomina nieznośny „biały szum”, co niektórzy zdążą dostrzec, zanim nadciągnie...