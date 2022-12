Czy warto obejrzeć „Biały Lotos”

To z pewnością jeden z najprzyjemniejszych seriali mijającego roku. Zanurzonym w jesienno-zimowej brei daje okazję, by wykąpać się przez chwilę w sycylijskim słońcu i kolorach. Widzom na przedświątecznym debecie pozwala obśmiać kapryśną „pogodę dla bogaczy”. Jest seksowny, do końca nieprzewidywalny, chwilami niepoprawny. Jednakże drugi (i wcale nie gorszy) sezon „Białego Lotosu” uwodzi przede wszystkim jako galeria smakowitych postaci, w dodatku przepysznie obsadzonych i zagranych.

