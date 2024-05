Bunt przeciwko francuskim rządom w Nowej Kaledonii: to tam znajduje się prawie połowa światowych złóż niklu

Oskarżając Azerbejdżan po raz pierwszy, minister Darmanin rzeczywiście nie przedstawił żadnych dowodów. Ale gdy słysząc protesty z Baku, ponowił oskarżenia, zaprezentował też materiały zebrane przez specjalną komórkę Virginum, utworzoną w Paryżu do walki z kampaniami dezinformacyjnymi i propagandowymi prowadzonymi przez Rosję w dawnych koloniach francuskich w Afryce (przyczyniły się one do tego, że w ostatnich latach Mali, Niger i Burkina Faso wyprosiły ze swoich krajów francuskie wojska, a współpracę z Paryżem zastąpiły przymierzem z Rosją). Specjaliści z Virginum ujawnili, że w Nowej Kaledonii na pierwszej linii frontu propagandowej wojny znaleźli się internetowi dywersanci z Azerbejdżanu, którzy opublikowali w sieci tysiące filmów, fotografii i rzekomych informacji, którymi podburzali Kanaków z Nowej Kaledonii przeciwko Francji. Adresy kont wskazywały, że dywersanci powiązani są z rządzącą w Azerbejdżanie partią. „To nie są nasze wymysły – powiedział minister Darmanin. – Temu po prostu nie da się zaprzeczyć”.

Szefowie Virginum orzekli, że do wybuchu rozruchów w nowokaledońskiej stolicy, Numei, przyczyniły się zwłaszcza zmanipulowane fotografie przedstawiające zastrzelonego uczestnika zamieszek i francuskiego żandarma z wymierzonym w trupa karabinem w rękach. „Francuscy żandarmi to mordercy” – głosił podpis pod zdjęciem, które okazało się fotomontażem.

Bunt Kanaków

Majowy bunt Kanaków wybuchł, gdy w dalekiej, odległej o kilkanaście tysięcy kilometrów metropolii, Paryżu, tamtejsi posłowie postanowili tak poprawić kaledońską konstytucję, by dawała ona prawo głosu mieszkańcom wyspy, którzy żyją na niej od 10 lat. Kanakowie, którzy z powodu kolonialnego osadnictwa stali się mniejszością we własnym kraju i stanowią ledwie 40 proc. jego ok. 300-tysięcznej ludności, uznali to za spisek Francuzów, mający osłabić polityczne znaczenie rdzennej ludności i udaremnić Nowej Kaledonii wszelkie próby wybicia się na niepodległość.

Kanakowie już trzy razy wymusili na Francji zgodę na przeprowadzenie niepodległościowego plebiscytu. Wszystkie trzy przegrali. Dwa pierwsze, w 2018 i 2020 roku, niewielką liczbą głosów. Trzeci plebiscyt, w 2021 roku, zbojkotowali, bo zanim go urządzono, wybuchła epidemia covidu i zwolennicy niepodległości uznali, że w warunkach rygorów sanitarnych nie da się porządnie urządzić ani głosowania, ani kampanii wyborczej. Paryż przeprowadził jednak plebiscyt, który zbojkotowany przez niepodległościowców, zakończył się niemal jednogłośnym zwycięstwem zwolenników pozostania Nowej Kaledonii pod francuskimi rządami. Poprawiona konstytucja rozszerzająca prawa wyborcze na nowych osadników zamykałaby Nowej Kaledonii drogę do niepodległości.

W zamieszkach w nowokaledońskiej stolicy zginęło sześć osób, w tym dwóch francuskich żandarmów, a Kanakowie atakują urzędy, rabują i palą budynki oraz samochody należące do ludności napływowej. Francja wprowadziła w Numei stan wyjątkowy i posłała tysiąc żołnierzy, by pomogli żandarmom stłumić rebelię. W czwartek zawitał tam sam prezydent Emmanuel Macron z ministrami i ogłosił, że poprawki do kaledońskiej konstytucji nie wejdą w życie już w czerwcu, jak planowano, i że w ogóle nie należy się z nimi spieszyć – wcześniej trzeba wrócić do rozmów o przyszłości Nowej Kaledonii.

Francja – a wraz z nią Unia Europejska i cały Zachód – nie chce rozstać się z tą niewielką wyspą między Australią i Fidżi, będącą od połowy XIX wieku jej kolonialną prowincją, głównie dlatego, że znajduje się na niej prawie połowa światowych złóż niklu, którego znaczenie i wartość rosną w epoce przestawiania się na „zieloną energetykę”. Unia Europejska uznała nikiel za surowiec o strategicznym znaczeniu dla jej gospodarki, a o nowokaledońskie skarby konkurują z Europą Chiny.

Po wybuchu rozruchów w Numei francuski minister policji Darmanin przyznał, że kaledońskich buntowników wspiera nie tylko Azerbejdżan, ale także Chiny i Rosja, która w ten sposób chce się odpłacić Francji za jej pomoc dla Ukrainy.

Francuski łącznik

Azerbejdżan też bierze w Nowej Kaledonii odwet na Francji za pomoc, z jaką pospieszyła dla Armenii, azerbejdżańskiej odwiecznej nieprzyjaciółki i sąsiadki.

Mając za sąsiadów Turków i ich kuzynów, Azerów (a także Iran), Ormianie za swoją obrończynię i gwarantkę bezpieczeństwa uważali przez dziesięciolecia Rosję. Zmieniło się to w ostatnich latach, kiedy Rosja nie kiwnęła palcem, by pomóc Ormian, gdy ci dwukrotnie – w 2020 i 2023 roku – zostali pobici przez Azerów w wojnie o Górski Karabach, ostatni poza Armenią kawałek ziemi, na którym Ormianie stanowili większość ludności.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego to Ormianie najpierw rozgromili Azerów i odebrali im Karabach, który za czasów sowieckich stanowił część Azerbejdżanu. Przez ponad ćwierć wieku Ormianie władali Karabachem i otaczającymi go powiatami azerbejdżańskimi, które po wygnaniu miliona Azerów przerobili na bezludną strefę buforową, oddzielającą ich od Azerbejdżanu.

Nikt nie uznał samozwańczej niepodległości Karabachu, przechrzczonego na Arcach, a nie chcąc narażać się na międzynarodowe potępienie, Armenia nie ośmieliła się przyłączyć go do swojego terytorium. Status quo urządzał jednak Ormian, którzy górowali wojskowo nad Azerami, a wcielając się w rolę rozjemców, czy raczej strażników zamrożonego konfliktu, Rosjanie utrzymali swoje przyczółki na południowym Kaukazie.