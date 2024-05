Zimbabwe: jak ukraść partię polityczną? Poradnik antydemokratyczny

Rzeczywiście, pod sztandarami CCC zebrała się większość dawnych zwolenników Ruchu i nowa partia Chamisy natychmiast stała się najpoważniejszą siłą opozycyjną w Zimbabwe. I jako taka stanęła do wyborów w sierpniu 2023 r., podczas drugiej elekcji, w której Chamisa chciał odegrać się na Mnangagwie, odebrać mu władzę i jeszcze raz spróbować zostać najmłodszym, choć już 45-letnim, w dziejach Zimbabwe prezydentem.

Znów jednak przegrał, znów niewielką różnicą głosów, niespełna 9 punktami. Ponownie narzekał, że rządzący sfałszowali wybory, okradli go z wygranej i prezydentury. Nie został szefem państwa, ale jego towarzysze partyjni wygrali wybory na burmistrzów we wszystkich większych miastach, a w nowym parlamencie zasiadło ponad stu posłów od Chamisy, wystarczająco wielu, by pozbawić rządzących większości dwóch trzecich głosów, koniecznych do zmiany konstytucji, przyjętej w 2013 roku, gdy Mugabe dzielił się władzą z Tsvangiraiem. A konstytucję trzeba będzie zmienić, jeśli za cztery lata 86-letni wówczas Mnangagwa postanowi stanąć do wyborów po raz trzeci. Dziś nie pozwala mu na to prawo.

I wtedy Chamisie znowu ukradziono partię.

Druga kradzież

Wybory odbyły się w sierpniu, a na początku października do kancelarii przewodniczącego parlamentu Jacoba Mudendy z rządzącej partii ZANU-PF wpłynął oficjalny list, którego nadawca, Sengezo Tshabangu, tytułował się sekretarzem generalnym w partii Chamisy. „Uprzejmie donoszę – pisał w liście – że niektórzy posłowie, senatorowie i radni, wybrani z list Obywatelskiej Koalicji nie są już jej członkami”. Tshabangu wymienił nazwiska 15 posłów i 17 radnych.

Zimbabweńskie prawo stanowi, że jeśli podczas kadencji parlamentu posłanka lub poseł, wybrany z listy którejś partii występuje z niej i przechodzi do innej, traci swój mandat i należy w takim wypadku jak najszybciej przeprowadzić wybory uzupełniające.

Na wieść o liście Tshabangu Chamisa i jego współpracownicy pospieszyli do przewodniczącego parlamentu Mudendy z wyjaśnieniami, że Tshabangu do ich partii nie należy i że w ogóle nie utworzono w niej stanowiska sekretarza generalnego. „Tshabangu jest przebierańcem i nie ma prawa odwoływać posłów” – napisał Chamisa, a działacze CCC rozpowiadali, że jest on szpiclem tajnej policji.