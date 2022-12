Afganistan: Nauka nie dla kobiet

Dekret emira Hajbatullaha ogłoszono we wtorkowy wieczór, gdy w Afganistanie studenci szykują się do egzaminów i zimowych ferii, które trwają aż do wiosny. Minister szkolnictwa wyższego mułła Neda Mohammad Nadim polecił wszystkich uniwersytetom i akademiom, zarówno publicznym, jak prywatnym, niezwłocznie zamknąć aż do odwołania bramy uczelni dla dziewcząt. „Uprasza się o powiadomienie ministerstwa o wprowadzeniu zakazu i utrzymanie go aż do stosownego odwołania” – napisał minister.

Akademie i uniwersytety potraktowały edykt emira z należytą powagą i już od środowego poranka pilnujący bram uczelni oraz akademików wartownicy nie wpuszczali do środka studentek. Na wszelki wypadek, jakby spodziewając się ze strony młodzieży prób buntu, od środy pod bramami uczeni pojawiły się także patrole uzbrojonych talibów, którzy błyskawicznie rozpędzili nieliczne dziewczęta, które pod murami...