Wyzwania gospodarcze nowej władzy. Nie będzie łatwo

Jeśli ten scenariusz się ziści, utrudni to realizację obietnic nowej koalicji. Na szczęście samo przekroczenie limitu deficytu nie oznacza, że KE na pewno przystąpi do działania. Bruksela patrzy szerzej, poza tym nowy premier i wicepremier należący do Europejskiej Partii Ludowej zapewne łatwiej się dogadają z szefową KE, która należy do tej samej frakcji.

– Część wydatków na zbrojenia zostanie zaksięgowana w przyszłym roku, co dodatkowo podniesie przyszłoroczny deficyt – zauważa dr Grodzicki. – Z powodu spowolnienia gospodarczego w innych państwach UE te deficyty również będą wysokie. Kto wie, czy KE nie będzie tu szła na spore ustępstwa z uwagi na spowolnienie i konieczność finansowania zbrojeń.

W Polsce sprawę komplikować będzie wysoki koszt złożonych w kampanii obietnic. Według analizy ośrodka CenEA, spełnienie zapowiedzi dotyczących podatków, składek i świadczeń kosztować ma budżet 55 mld zł. – Realizacja obietnic KO, szczególnie podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł, będzie trudna. Te zmiany same w sobie oceniam jako szkodliwe, gdyż korzyści dla gospodarstw domowych zostaną rozłożone bardzo niesprawiedliwie – przekonuje dr Grodzicki.

Dotyczy to przede wszystkim przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W efekcie najzamożniejsze 10 proc. gospodarstw domowych skorzysta na tym średnio 250 zł miesięcznie, a dolne 90 proc. – kilkadziesiąt złotych. Równocześnie o 7 mld zł spadną wpływy do NFZ, z którego usług 10 proc. najbogatszych i tak często nie korzysta, za to 90 proc. mniej zamożnych jak najbardziej. – Te propozycje nie zostały sprecyzowane w umowie koalicyjnej, więc trudno powiedzieć, czy będzie tutaj dyscyplina podczas głosowań. Może się jednak zdarzyć, że liberalne i probiznesowe ustawy podatkowe dostaną poparcie ze strony Konfederacji, która skompensuje ewentualny sprzeciw Lewicy – komentuje ekonomista z UJ.

Chociaż najwięcej mówi się o różnicach programowych w kontekście aborcji czy związków partnerskich, to dużo większe rozbieżności znajdziemy w innych kwestiach. O ile KO, PSL i Polska 2050 mają dosyć zbieżne programy ekonomiczne – liberalne i nastawione na wsparcie przedsiębiorców – to Lewica różni się od nich znacznie, np. w sprawach mieszkalnictwa czy podatków. Właśnie z tego względu umowa koalicyjna została napisana tak ogólnikowo.

Neoliberalizm – wersja pisowska

W czasie ośmiu lat rządów PiS pensje wzrosły realnie o jedną trzecią. Niewątpliwie Polska stała się zamożniejsza. Mowa nie tylko o 500 plus, ale też o wzroście pensji minimalnej czy wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej. Problem w tym, że Zjednoczona Prawica sprowadziła niemal całą politykę społeczną do transferów pieniężnych. W rezultacie usługi publiczne były traktowane po macoszemu.

– Przy tak dobrej koniunkturze i rosnących dochodach budżetowych można było znacznie je wzmocnić. Tymczasem trwało ciche prywatyzowanie sektora publicznego, opierające się na świadomym zaniedbywaniu go i transferach pieniężnych, za które ludzie mieli sobie kupić usługi medyczne czy miejsce w przedszkolu na rynku – mówi Maciej Grodzicki. – Prywatyzowanie usług publicznych prowadzi do wzrostu nierówności, co widzimy najboleśniej w zdrowiu, a ostatnio również w edukacji. Gdy coraz większego znaczenia nabierają wydatki prywatne, pozycja mniej zarabiających staje się słabsza. Powoduje to również erozję wspólnych przestrzeni, które łączyłyby obywateli z różnych klas społecznych.