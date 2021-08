Metropolita warszawski podkreślił, że sam ciężko przeszedł COVID-19 i dlatego m.in. zachęca wiernych do szczepień. Nie ukrywa, że spotykają go za to pogróżki. „Wypowiadam się na temat szczepień, bo uważam, że taka jest rola Kościoła i że ten głos powinien być jednoznaczny – podkreśla. – W sytuacjach nadzwyczajnych, a taką jest pandemia, obowiązuje pewien porządek, który trzeba włączyć, bo wchodzimy w zakres piątego przykazania, czyli troski o czyjeś zdrowie”.

O szczepieniach mówił także pomocniczy biskup krakowski Damian Muskus. Podczas kazania na Przeprośnej Górce koło Częstochowy – poświęconego m.in. napięciu między miłością do siebie a miłością do bliźniego – powiedział: „O ile można jeszcze zrozumieć autentyczne ludzkie lęki powstrzymujące przed decyzją o przyjęciu szczepionki, o tyle nie do przyjęcia jest negowanie jej skuteczności, obrażanie ludzi, którzy promują akcje szczepień, przemoc słowna w debacie publicznej czy akty wandalizmu”. Ocenił, że takie postawy wydłużają czas powrotu do normalności, a także „obrażają pamięć milionów ofiar na całym świecie”. ©℗