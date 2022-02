Zagraniczni goście Putina

Gość z Chartumu. Choć formalnym przywódcą wojskowej Rady Suwerennej, rządzącej Sudanem od zbrojnego przewrotu w 2019 r. pozostaje generał Abdel Fattah al-Burhan, „szarą eminencją” władz Chartumie jest młodszy od niego i niższy rangą generał Mohammed Hamdan „Hemedti” Degalo. To właśnie on zjechał do Moskwy z wizytą w środowy wieczór, w przeddzień rosyjskiej napaści na Ukrainę.

„Hemedti” dowodzi w Sudanie najlepszą jednostką wojskową, Siłami Szybkiego Reagowania. Jego żołnierze, podobnie jak ich dowódca, zyskali złowrogą sławę bezwzględnych okrutników podczas wojny w Darfurze, gdzie rządowe wojsko i wspierane przez nie arabskie milicje zbrojne pacyfikują powstanie miejscowych, afrykańskich ludów Fur, Messalit i Zaghawa, od wieków uskarżających się na prześladowania i dyskryminację. Śledczy z Międzynarodowego Trybunału Karnego z Hagi uważają „Hemedtiego” za...