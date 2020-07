Wyśniona rewolucja

Niepokój o jakość snu i dążenie do jej poprawienia to powszechne dzisiaj zjawisko. Niemal obsesja.

Dowodzą tego księgarniane półki zastawione książkami o hakowaniu snu, odblokowywaniu potencjału, spaniu wydajnym i efektywnym, a nawet o „spaniu jak zawodowiec”. Do wyboru jest sen polifazowy, ubersleep, i świadome śnienie; są poduszkowi celebryci, coache snu dla dorosłych i dzieci, a nawet trenerzy snu rodzinnego. W internecie kuszą cudowne preparaty odwołujące się, na przemian, do szczęśliwych czasów paleolitu i kosmicznych technologii rodem ze „Star Treka”. Miejsce sklepów z łóżkami zajmują doradcy sprzętu do spania, którzy oprócz materaców dobranych do wzrostu, masy, wieku i znaku zodiaku oferują aplikacje i urządzenia do wydajniejszego spania.

Sam też nie śpię, bo czytam książki. Książki o tym, jak dobrze spać. Przekręcam się z boku na bok i myślę, czy aby mam...