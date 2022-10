Wszystkich Świętych 2022: żywi w potrzebie

Giną obrońcy Ukrainy, giną ich przeciwnicy, ci przekonani lub nieprzekonani (ostatecznie co za różnica, jeśli giną niepotrzebnie). Ale nie o tym miałem pisać. Wszystkich Świętych jest świętem ludzi zbawionych, ale nie kanonizowanych. Jest ich oczywiście więcej i są nie mniej ważni, a może czasem ważniejsi od tych publicznie uznanych i ogłoszonych. Święci ludzie, których życie było po myśli Stwórcy. Więc niekoniecznie rzymscy czy nierzymscy katolicy. Niewiele wiemy o sposobie myślenia Boga, o tym, kto ostatecznie zostaje zbawiony. Restrykcyjne koncepcje ustępują miejsca coraz bardziej powściągliwym hipotezom. Jedno jest niezmienne: kryterium świętości jest miłość (z którą zresztą też kombinujemy, jak tylko można, zostawiam jednak to wszystko, by napisać o tym, co nie budzi wątpliwości).

SABINA JAKUBOWSKA, pisarka, badaczka historii lokalnej:...