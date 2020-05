Wielka Cisza

Skoro Bóg jest naszą przyszłością, to losy modlitwy są już przesądzone. Pozostanie z nami, dopóki się to nie stanie. Odpowiedź na pytanie, czy w przyszłości ludzie się będą modlić, brzmi – tak!

Objawienie zapewnia nas, że modlitwa jest najpierw tym, co robi Bóg, w jaki sposób zwraca się do nas, jak na nas patrzy; a to, co my nazywamy „modleniem się”, jest nieudolną odpowiedzią na boską inicjatywę. „Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Modlitwa przede wszystkim dzieje się w nas, i nie z naszej inicjatywy.

Z kolei to, jak się modlimy, jest ściśle związane z temperamentem i powołaniem człowieka. Bóg wzywa każdego z nas do pójścia jakąś drogą, i najlepszą modlitwą dla nas jest ta, do której jesteśmy wzywani. Oznacza to, że będzie się ona zmieniać wraz z rozwojem naszej wiary i...