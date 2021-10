Gdy wosk znajduje się daleko od ognia, jest stały i można go trzymać w ręku. Gdy jednak włożysz go do ognia, topi się, zapala i płonie. I staje się światłem i niknie w ogniu.

MAKSYM KAUSOKALYBOS





We śnie nikt nie wie, że śni. Budzi się i dopiero wie, że to był sen. Ale przychodzi wielkie przebudzenie i wtedy poznajemy, co było wielkim snem.

ZHUANGZI