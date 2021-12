Ukryta droga synodalna

Jak najmniej odgórnego instruktażu, a jak najwięcej oddolnej kreatywności” – tak do zaangażowania się w prace synodu o synodalności zachęca bp Adrian Galbas.

Przewodniczący Rady Apostolstwa Świeckich Episkopatu poinformował o kalendarzu prac synodalnych ustalonym przez polskich biskupów. Do połowy maja 2022 r. mogą trwać konsultacje na poziomie parafialnym oraz w ruchach apostolskich. Do końca czerwca do Sekretariatu Episkopatu Polski winny trafić syntezy diecezjalne. Sekretariat z kolei syntezę krajową musi przekazać do Watykanu do połowy sierpnia. Bp Galbas zachęca do zapoznania się z informacjami i materiałami synodalnymi na stronach diecezjalnych. Czy można je łatwo znaleźć?

Na 14 archidiecezji 10 ma zakładkę synodalną na głównej stronie, w tym dwie – krakowska i szczecińsko-kamieńska – w oknie z ruchomymi zajawkami. Na stronach archidiecezji częstochowskiej, katowickiej, lubelskiej i przemyskiej trzeba jednak użyć wyszukiwarki.©℗